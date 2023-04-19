ЦАХАЛ опубликовал отчет об операции в Дженине: задержаны трое террористов

Утром в среду, 19 апреля, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала официальный отчет об операции в Дженине, проведенной накануне. Причина такой задержки неясна.

В официальном отчете ЦАХАЛа сказано, что в ходе операции, в которой были задействованы силы армии, пограничной службы и общей службы безопасности (ШАБАК), задержаны трое террористов – Эа Карим Ала Аддин Ибрагим Ахмад, Ахмад Мухаммад Ахмад С. Раадсат и Амджад Мухаммад Ахмад Джарадат. Конфискован автомобиль террористов. В операции участвовали бойцы спецподразделений "Дувдеван" и "Сайерет Цанханим".

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В сообщении ЦАХАЛа сказано, что задержанные причастны к серии недавних терактов с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также готовились к новым терактам.

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Во время проведения операции военные столкнулись с группами вооруженных боевиков, которые обстреливали наших солдат и бросали в их сторону взрывные устройства. Был открыт ответный огонь. ЦАХАЛ заявляет, что получил сведения о том, что некоторые из боевиков, участвовавших в противостоянии, были ранены. Среди израильских сил пострадавших нет, сказано в отчете.

Задержанные террористы переданы следователям ШАБАКа для допросов.

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18 апреля, в день проведения операции, ЦАХАЛ только подтверждал то, что операция проходит. Но не публиковал никаких дополнительных подробностей.

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Ранее "Палестинский информационный центр" сообщал об интенсивной перестрелке между израильскими военными и боевиками местных вооруженных группировок. По данным ПИЦ, в результате перестрелки были раненые с палестинской стороны. Сообщалось также, что военные окружили дом семьи аль-Хатаб, требуя, чтобы разыскиваемые сдались.

В больницу Дженина были доставлены четверо раненых в перестрелке с израильскими военными. Один из них в тяжелом состоянии.

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Судя по имеющимся данным, задержанные террористы являются активистами "Исламского джихада".