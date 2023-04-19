adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
25 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.647 ₪ 4.003 ₪
Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
25 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ЦАХАЛ опубликовал отчет об операции в Дженине: задержаны трое террористов

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    ЦАХАЛ опубликовал отчет об операции в Дженине: задержаны трое террористов
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Утром в среду, 19 апреля, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала официальный отчет об операции в Дженине, проведенной накануне. Причина такой задержки неясна.

    В официальном отчете ЦАХАЛа сказано, что в ходе операции, в которой были задействованы силы армии, пограничной службы и общей службы безопасности (ШАБАК), задержаны трое террористов – Эа Карим Ала Аддин Ибрагим Ахмад, Ахмад Мухаммад Ахмад С. Раадсат и Амджад Мухаммад Ахмад Джарадат. Конфискован автомобиль террористов. В операции участвовали бойцы спецподразделений "Дувдеван" и "Сайерет Цанханим".

    adv_11 incontent_1

    В сообщении ЦАХАЛа сказано, что задержанные причастны к серии недавних терактов с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также готовились к новым терактам.

    adv_12 m_ar_1

    Во время проведения операции военные столкнулись с группами вооруженных боевиков, которые обстреливали наших солдат и бросали в их сторону взрывные устройства. Был открыт ответный огонь. ЦАХАЛ заявляет, что получил сведения о том, что некоторые из боевиков, участвовавших в противостоянии, были ранены. Среди израильских сил пострадавших нет, сказано в отчете.

    Задержанные террористы переданы следователям ШАБАКа для допросов.

    adv_13 incontent_2

    18 апреля, в день проведения операции, ЦАХАЛ только подтверждал то, что операция проходит. Но не публиковал никаких дополнительных подробностей.

    adv_14 m_ar_2

    Ранее "Палестинский информационный центр" сообщал об интенсивной перестрелке между израильскими военными и боевиками местных вооруженных группировок. По данным ПИЦ, в результате перестрелки были раненые с палестинской стороны. Сообщалось также, что военные окружили дом семьи аль-Хатаб, требуя, чтобы разыскиваемые сдались.

    В больницу Дженина были доставлены четверо раненых в перестрелке с израильскими военными. Один из них в тяжелом состоянии.

    adv_15 incontent_3

    Судя по имеющимся данным, задержанные террористы являются активистами "Исламского джихада".

    adv_16 m_ar_3

    adv_17 rimma_dw_d
    adv_18 rimma_dw_m
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Апреля 2023
    По результатам анализа сорвавшейся операции отстранен от должности командир отряда "псевдоарабов" МАГАВа
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Апреля 2023
    ЦАХАЛ проводит спецоперацию в Дженине
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:26 "Кан": коалиция и оппозиция пришли к первым соглашениям по поводу юридической реформы
    09:30 Террорист, совершивший в Иерусалиме наезд на новобранцев "Голани", приговорен к 30 годам тюрьмы
    08:51 СМИ: если во время церемонии в День независимости начнутся провокации, будет транслироваться репетиция
    07:40 Задержан террорист, совершивший вооруженное нападение в Иерусалиме
    07:10 ЦАХАЛ опубликовал отчет об операции в Дженине: задержаны трое террористов
    07:02 После визита в Азербайджан глава МИД Израиля Эли Коэн отправился в Туркменистан
    06:01 ВОЗ: жертвами боев в Судане стали не менее 270 человек
    05:53 Прогноз погоды на 19 апреля: температура выше среднесезонной, слабый дождь
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5