В результате ДТП на трассе 463 погибла женщина
время публикации: 19 апреля 2024 г., 21:11 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 21:11
В результате столкновения двух автомобилей на трассе 463 погибла 40-летняя женщина. Мужчина в возрасте примерно 30 лет тяжело травмирован, еще три человека, среди которых мальчик приблизительно 12 лет, получили легкие травмы.
Все пострадавшие доставлены бригадами МАДА в больницы. Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщает, что все пострадавшие в результате аварии – палестинцы.