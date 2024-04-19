В результате ДТП на трассе 463 погибла женщина

В результате столкновения двух автомобилей на трассе 463 погибла 40-летняя женщина. Мужчина в возрасте примерно 30 лет тяжело травмирован, еще три человека, среди которых мальчик приблизительно 12 лет, получили легкие травмы.

Все пострадавшие доставлены бригадами МАДА в больницы. Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщает, что все пострадавшие в результате аварии – палестинцы.