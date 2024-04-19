ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в Газе. Видео
время публикации: 19 апреля 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 10:42
Продолжается наземная операция ЦАХАЛа в секторе Газы. Накануне вечером силы 215-й бригады атаковали точку запуска ракет в Байт-Лахии, откуда была выпущена ракета по Ашкелону. Также в Байт-Лахии был поражен склад боеприпасов.
Бойцы бригады "Нахаль" ликвидировали нескольких террористов в центре сектора Газы. В ряде случаев были задействованы ВВС.
За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали в секторе Газы около 25 целей.
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