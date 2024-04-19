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Израиль

Израильскими ВВС атакованы объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 19 апреля 2024 г., 18:58 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 19:27
Израильскими ВВС атакованы объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильскими ВВС были атакованы объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Удары были нанесены по целям в районе Аль-Мансури и возле деревни Итарун.

Ранее сегодня с территории Ливана было выпущено не менее трех ракет в направлении населенного пункта Ифтах; пострадавших нет, ущерб причинен не был. Артиллерия ЦАХАЛа атаковала огневые позиции противника.

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