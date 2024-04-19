Палестинские СМИ: убит командир батальона "Туль-Карем" "Исламского джихада"

Палестинские СМИ, в том числе "Маан", сообщают, что в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, в результате действий ЦАХАЛа убит Мухаммад Джабер, командир и один из основателей батальона "Туль-Карем" "Исламского джихада".

Вместе с ним ликвидированы еще пятеро террористов. Пресс-служба Армии обороны Израиля пока не подтвердила эту информацию.