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Палестинские СМИ: убит командир батальона "Туль-Карем" "Исламского джихада"

время публикации: 19 апреля 2024 г., 18:26 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 18:45
Палестинские СМИ: убит командир батальона "Туль-Карем" "Исламского джихада"
AP Photo/Majdi Mohammed

Палестинские СМИ, в том числе "Маан", сообщают, что в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, в результате действий ЦАХАЛа убит Мухаммад Джабер, командир и один из основателей батальона "Туль-Карем" "Исламского джихада".

Вместе с ним ликвидированы еще пятеро террористов. Пресс-служба Армии обороны Израиля пока не подтвердила эту информацию.

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