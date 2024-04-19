Каникулы накануне удара по Ирану, скандалист Бен-Гвир и миротворец Дери. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

После ухода Кнессета на каникулы темп политической жизни в Израиле заметно снизился. В оппозиции понимают, что шансов сотрясти коалицию до возвращения парламента к обычной работе немного, да и делать это в разгар войны и на пороге возможного столкновения с Ираном – занятие не очень выгодное с имиджевой точки зрения. Однако это не означает, что политика исчезла вовсе. Оппозиция готовится к возобновлению рассмотрения закона о призыве и пытается одновременно маневрировать в условиях войны. Коалиция более занята собой, чем критикой извне. Заявления Бен-Гвира становятся всё более жесткими, Ганц и Айзенкот умело обходят Нетаниягу на пиар-поворотах, а в окружении премьера напряженно ждут опросов конца этой недели в надежде на то, что лучи славы, которыми озарен ЦАХАЛ после отражения иранского удара, осветят и дом на улице Бальфур в Иерусалиме.

Иран: дилеммы и политические манипуляции

На момент написания этих строк никто за пределами помещения, где проходят заседания кабинета военных действий, не знает, каким будет ответ Израиля на нападение со стороны Ирана (атака была осуществлена в ночь на 19.04.2024). Ожидалось, что ответные действия будут ограниченными, а ограниченные действия, не ведущие к широкомасштабной эскалации, всегда оставляют время политикам для того, чтобы использовать ситуацию в своих целях.

Первыми это сделали лидеры "Махане Мамлахти". Уже на следующий день после атаки со стороны Ирана, "Кешет" сообщил, что Бени Ганц и Гади Айзенкот в ту самую ночь требовали дать незамедлительный ответ. Никто не знает, что на самом деле происходило на заседании кабинета, однако всем более чем понятно, кому на руку такая утечка информации. В последние недели Ганц почувствовал ослабление общественной поддержки. Покинув "Махане Мамлахти", Гидеон Саар забрал с собой часть электората, некоторые избиратели "Кахоль Лаван" чрезмерно утомились пребыванием партии в коалиции Нетаниягу и смотрят по сторонам. Ганц отлично понимает, чего от него хотят услышать избиратели, однако на данном этапе не готов даже обсуждать возможность выхода из коалиции. Поэтому продолжает критиковать коалицию изнутри, подвергаясь нападкам со стороны ликудников и депутатов от правых партий коалиции. Ситуация устраивает всех.

Столь же ожидаемой была позиция Итамара Бен-Гвира, который призвал к удару по Ирану, а затем, на фоне отсутствия практических шагов, вновь резко раскритиковал деятельность кабинета войны и призвал расформировать его. Однако кризис (очередной кризис) в отношениях между "Оцма Иегудит" и коалицией разразился по совсем другому поводу, о котором речь пойдет ниже.

На фоне ожидаемых высказываний, были и неожиданности. То, что министр финансов Бецалель Смотрич становится едва ли не самым сдержанным их министров, который, судя по сообщению 14-го канала, возражал против фронтального удара по Ирану – нестандартно для "ястреба". Возможно Смотрич, как и многие на правом фланге, опасается, что, нанеся символический удар по Ирану, Нетаниягу объявит это крупной победой и закончит войну, обойдя стороной вопрос Рафиаха. Еще одна возможная причина умеренности главы минфина может заключаться в нежелании министра финансов видеть как страна ввязывается в еще один весьма и весьма дорогостоящий военный конфликт. Ночь с субботы на воскресенье обошлась Израилю более чем в четыре миллиарда шекелей. Ни один министр финансов, особенно возглавляющий партию на грани электорального барьера, не может себе позволить такие расходы вновь и вновь без крайней необходимости. Сейчас, по мнению Смотрича, такой необходимости нет.

Однако главным миротворцем, вернее говоря, главной сдерживающей силой перед возможным ответом Израиля Ирану, стал глава ШАС Арье Дери. На этой неделе он беседовал с несколькими ультраортодоксальными раввинами, которые попросили от него задействовать свое влияние, чтобы остановить новый виток эскалации. Вряд ли Дери удастся полностью остановить планы действий Нетаниягу в отношении Ирана. Однако он, безусловно, является важным фактором влияния на премьер-министра.

Бен-Гвир: коалиционный кризис номер N

Министр национальной безопасности возмущен. Он возмущен сразу несколькими факторами, однако все они имеют под собой общий знаменатель. Повод для возмущения найдет отклик в душе избирателей "Оцма Иегудит". Бен-Гвир живет и действует в режиме вялотекущей предвыборной кампании, в ожидании того момента, когда она перерастет в активную, и не проходит недели, чтобы главе коалиции Офиру Кацу не приходилось бы решать тот или иной кризис, вызванный или спровоцированный Итамаром Бен-Гвиром.

На этой неделе скандал разразился вокруг судьбы Управления по контролю за выполнением земельного законодательства. Это Управление, суть деятельности которого сводится к борьбе с незаконным строительством, должно было, в соответствии с коалиционным соглашением, перейти из МВД в ведение министерства национальной безопасности. Правительство утвердило соответствующее решение, однако на голосование в Кнессете оно вынесено не было. Почему? Потому что против такого шага выступили ультраортодоксальные партии. Бен-Гвир пришел в ярость и объявил, что до тех пор пока коалиционное соглашение выполнено не будет, он не считает себя обязанным действовать в соответствии с коалиционной дисциплиной.

Сама по себе эта угроза стоит недорого, учитывая, что Кнессет на каникулах, через три дня наступит праздник Песах, а это значит, что, по меньшей мере, на неделю, а то и две, парламентская деятельность замрет полностью. Но этот шаг ультраортодоксов, который, кстати, поддержали профессиональные структуры в нескольких министерствах, приоткрывает дверь на задний двор израильской политики.

Главными клиентами того управления, о котором идет речь, являются израильские арабы. Именно в арабской среде незаконное строительство широко распространено, и в арабских партиях естественным образом опасались того, что, получив контроль за этим управлением, Бен-Гвир станет крайне активно действовать именно в арабских населенных пунктах. В окружении министра национальной безопасности убеждены, что заключена сделка: ультраортодоксы помогут арабам не пустить Бен-Гвира в Управление по контролю за выполнением земельного законодательства, а арабы, в свою очередь, не позволят утвердить закон о призыве учащихся йешив в ЦАХАЛ. Учитывая теплые отношения между главой "Дегель а-Тора" Моше Гафни и главой ТААЛ Ахмадом Тиби, заключение такой сделки выглядит далеко не фантастическим сценарием.

Кризис вокруг Управления разрешится, и в коалиции не опасаются, что из-за него Итамар Бен-Гвир покинет коалицию. Более всего они опасаются, что неизвестно и непредсказуемо, когда настанет момент, в который Бен-Гвир решит реализовать накопленный им политический капитал и отправиться в оппозицию, а оттуда на избирательные участки.

Галант и Ганц против ультраортодоксов, правительство против юрсоветника

Тем временем за кулисами продолжается подготовка к следующему решающему дню этой коалиции – 2 июня. Именно в этот день Верховный суд возобновит рассмотрение апелляций, поданных против решения правительства освободить учащихся йешив от службы без какого-либо закона. Идеальной ситуацией было бы утверждение к этому моменту закона, который был бы приемлем для БАГАЦа. Шанс на это призрачен, так как такой закон скорее всего не будет приемлем для ультраортодоксальных партий. При этом необходимо отметить, что, судя по утечкам с бесед по поводу закона, за закрытыми дверями ультраортодоксы проявляют гораздо больше гибкости, чем в публичных заявлениях. По некоторым сведениям, речь уже идет о призыве половины потока призывников-харедим, в то время как ранее речь шла не более чем о четверти. Более того, в "Яадут а-Тора" готовы смириться с принципом, согласно которому тот, кто не учит Тору, а таких немало даже среди приписанных к йешивам, должен служить. До соглашений о тексте закона пока еще очень далеко, и каждая сторона обвиняет вторую. Глава ШАС Арье Дери, например, обвинил именно Бени Ганца в том, что тот ведет дело к срыву переговоров, так как вовсе не заинтересован в достижении соглашения. Более того, по словам Дери, именно Ганц "взял в плен" министра обороны Йоава Галанта. Галант, напомним, пообещал не продвигать законопроект о призыве, если он не будет приемлем для всех фракций коалиции. Ганц, таким образом, в состоянии заблокировать любое предложение. Ему достаточно заявить, что оно неприемлемо для него.

В руководстве коалицией тем временем подготовили свой ответ БАГАЦу. Понимая, что до 2 июня утвердить законопроект невозможно, в окружении Нетаниягу намерены просить дополнительную отсрочку. При этом правительство попросит у суда отменить замораживание финансирования женатых учащихся йешив и дать кабинету возможность по-прежнему не призывать ультраортодоксов, несмотря на отсутствие соответствуюшего закона. Стоит напомнить в этой связи, что, несмотря на решение суда, массовый призыв харедим не начался, а батальоны военной полиции так и не начали облавы в Бней-Браке.

С политической точки зрения, эта ситуация приближается к своей развязке. Крайне маловероятно, что Бени Ганц и Гади Айзенкот останутся в коалиции после июньского рассмотрения дела в БАГАЦе. В то же время, всё, разумеется, зависит от хода войны. От Ирана до призывного пункта в Тель а-Шомер проходит прямая линия израильской политики.

Лапид – лидер радикальной оппозиции

На этой неделе глава "Еш Атид" Яир Лапид окончательно сбросил мантию, или, как говорят некоторые, маску государственности, того самого "мамлахтиюта", к которому призывал долгие годы. Дело не в тех словах, которые Лапид произнес в ходе пресс-конференции. Они были резче обычного, но в целом соответствовали духу того, что говорит оппозиция в последние недели. Особенность была в выборе момента. В тоне. На следующий день после атаки со стороны Ирана глава оппозиции говорил о "руинах, которые оставляет после себя Нетаниягу", о "еврейских террористах, которые вышли из-под контроля (эти слова были сказаны через несколько дней после убийства Биньямина Ахимеира), а также о том, что правительство ведет нас к краху государства.

Лапид продолжает борьбу за голоса с Бени Ганцем. Он отлично понимает, что начался отток избирателей от "Махане Мамлахти", причем именно тех, кому надоел союз Ганца с Нетаниягу. Именно в этой группе избирателей он видит потенциал восстановления своего электората. Еще одним источником беспокойства для Лапида является Яир Голан, который тяжело работает, пытаясь сформировать блок левых партий. Для того, чтобы предотвратить отток голосов в эту сторону, Лапиду ничего не остается кроме как становиться все более и более радикальным в своей риторике. Его основной надеждой остаются демонстранты с улицы Каплан, которые сегодня митингуют на "Кикар а-Хатуфим".

На правом фланге оппозиции произошла на этой неделе более чем странная вещь. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил Гидеона Саара и Авигдора Либермана на встречу, в ходе которой, как все были убеждены, посвятит их в детали намечающегося ответного удара по Ирану. Однако буквально через час стало известно, что встреча не состоится. В канцелярии премьер-министра сослались на напряженный график. По одной из версий, под давлением США, Нетаниягу отменил операцию, в детали которой видимо и хотел посвятить оппозиционеров справа, а когда посвящать стало не во что – встреча была отменена. Яир Лапид, являющийся официальным главой оппозиции, приглашения на встречу не получал изначально.