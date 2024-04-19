ABC News: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

В ночь на 19 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, передает ABC News.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан.

Иранское агентство Fars передает: взрыв прогремел недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы ВВС Ирана.

Информация об атаке со стороны Израиля подтверждена властями Ирана.

По распоряжению властей Ирана, отменены полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.

Саудовский телеканал "Аль-Хадс" сообщает, что действуют иранские системы ПВО.

Власти Израиля пока эту информацию не комментируют.

Удар Ирана по Израилю 14.04.2024

В ночь на 14 апреля Иран и его "прокси" (военизированные группы иракских шиитов и йеменские хуситы) осуществили массированный удар по Израиля, задействовав 185 ударных БПЛА, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет. Одновременно атаковала ливанская "Хизбалла". Подавляющее большинство пусков было осуществлено с территории Ирана. Ни один иранский ударный БПЛА или крылатая ракета не смогли достичь Израиля. Они были сбиты или просто упали в Ираке или Иордании.

Целями, по всей видимости, были военные базы на севере и на юге Израиля (в Негеве). Тревога также звучала в Иерусалиме, из столицы Израиля можно было наблюдать, как ПВО перехватывают иранские ракеты.

ЦАХАЛ заявлял, что 99% ракет и БПЛА были сбиты. При этом подтверждался незначительный ущерб авиабазе "Неватим" в Негеве. Ущерба гражданским объектам причинено не было.

В результате атаки была тяжело ранена семилетняя девочка из бедуинской деревни под Арадом (Негев). Кроме того, медики оказали помощь более 30 пострадавшим, которые нуждались в помощи для выведения из состояния нервного шока или получили легкие травмы по пути в бомбоубежище.

Телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя США позже сообщал: по меньшей мере девять иранских ракет в ночь на 14 апреля смогли преодолеть систему ПВО Израиля и поразить две израильские авиабазы. В публикации говорилось, что пять баллистических ракет поразили авиабазу Неватим, повредив транспортный самолет C-130, неиспользуемую взлетно-посадочную полосу и пустые складские помещения. Еще четыре баллистические ракеты поразили авиабазу Негев, но сообщений о значительном ущербе не поступало, отметил американский чиновник.