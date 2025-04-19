Два ДТП на дорогах Израиля, погибла девушка

Около 20:00 на дорогах страны произошли две аварии. На шоссе 67 столкнулись два автомобиля, в результате ДТП погибла девушка в возрасте примерно 20 лет. Два человека получили легкие ранения и были доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.

В региональном совете Хоф-Ашкелон перевернулся квадроцикл (тракторон), в результате чего пострадали шесть человек. Среди пострадавших – женщина приблизительно 35 лет в тяжелом состоянии. Еще один пострадавших – в состоянии средней тяжести, четверо получили легкие травмы.

Бригады МАДА доставили пострадавших в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.