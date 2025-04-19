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Израиль

ЦАХАЛ: на этой неделе в Газе было атаковано около 300 террористических объектов

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 апреля 2025 г., 19:33 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 19:40
ЦАХАЛ: на этой неделе в Газе было атаковано около 300 террористических объектов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что силы Армии обороны Израиля продолжали действовать в секторе Газы в выходные, уничтожая террористическую инфраструктуру ХАМАСа как на земле, так и под землей.

На этой неделе по всему сектору было атаковано около 300 террористических объектов, около 150 из которых – в выходные дни.

Бойцы бригады "Гивати" совместно с бойцами инженерного спецподраздения "Яалом" под командованием 143-й дивизии уничтожили заминированный туннель протяженностью в сотни метров в квартале Шабура в Рафиахе.

Кроме того, в ходе операции "Сила и меч", начатой в секторе Газы 18 марта 2025 года, было атаковано более 1400 целей.

Израиль
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