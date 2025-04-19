ЦАХАЛ: на этой неделе в Газе было атаковано около 300 террористических объектов

Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что силы Армии обороны Израиля продолжали действовать в секторе Газы в выходные, уничтожая террористическую инфраструктуру ХАМАСа как на земле, так и под землей.

На этой неделе по всему сектору было атаковано около 300 террористических объектов, около 150 из которых – в выходные дни.

Бойцы бригады "Гивати" совместно с бойцами инженерного спецподраздения "Яалом" под командованием 143-й дивизии уничтожили заминированный туннель протяженностью в сотни метров в квартале Шабура в Рафиахе.

Кроме того, в ходе операции "Сила и меч", начатой в секторе Газы 18 марта 2025 года, было атаковано более 1400 целей.