Скончался Меир Ницан, бывший мэр Ришон ле-Циона

Бывший мэр города Ришон ле-Цион Меир Ницан скончался в возрасте 93 лет.

Выходец из Румынии (настоящее имя – Меир Минц), репатриировавшийся в возрасте 16 лет, Ницан служил в Армии обороны Израиля, затем окончил Технион.

Ницан занимал пост мэра 25 лет, с 1983 по 2008 год. За это время Ришон ле-Цион стал третьим по площади и четвертым по численности населения городом Израиля.

После окончания этого срока он несколько лет возглавлял администрацию города Лод.