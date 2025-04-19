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Израиль

Скончался Меир Ницан, бывший мэр Ришон ле-Циона

время публикации: 19 апреля 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 23:16
Скончался Меир Ницан, бывший мэр Ришон ле-Циона
Википедия. Фото: Karolmpa

Бывший мэр города Ришон ле-Цион Меир Ницан скончался в возрасте 93 лет.

Выходец из Румынии (настоящее имя – Меир Минц), репатриировавшийся в возрасте 16 лет, Ницан служил в Армии обороны Израиля, затем окончил Технион.

Ницан занимал пост мэра 25 лет, с 1983 по 2008 год. За это время Ришон ле-Цион стал третьим по площади и четвертым по численности населения городом Израиля.

После окончания этого срока он несколько лет возглавлял администрацию города Лод.

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