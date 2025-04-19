Внимание, розыск: пропала 72-летняя Ольга Заславская из Тель-Авива
время публикации: 19 апреля 2025 г., 22:49 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 22:52
Полиция Израиля просит общественность помочь в поисках пропавшей 72-летней Ольги Заславской из Тель-Авива.
Сегодня днем женщина вышла из своего дома на улице Майзель Зальман в Тель-Авиве, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Описание внешности: рост 1.65, каштановые волосы, зеленые глаза.
Была одета в синюю рубашку, зеленые брюки, розовые шлепанцы.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить на горячую линию полиции по телефону 100.