20 апреля семьи заложников соберутся в кибуце Нир Оз

Штаб семей по возвращению похищенных объявил, что в воскресенье, 20 апреля, семьи заложников соберутся на границе с Газой, в кибуце Нир Оз, чтобы привлечь внимание к своим близким, которые все еще находятся в плену ХАМАСа.

В заявлении штаба говорится: "Прошел 561 день, а крики 59 похищенных все еще остаются неуслышанными. Если мы не начнем действовать, то вынесем смертный приговор живым – и не сможем вернуть мертвых. Мы призываем тех, кто принимает решения достичь соглашения, которое освободит всех и немедленно".