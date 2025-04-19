20 апреля семьи заложников соберутся в кибуце Нир Оз
время публикации: 19 апреля 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 12:42
Штаб семей по возвращению похищенных объявил, что в воскресенье, 20 апреля, семьи заложников соберутся на границе с Газой, в кибуце Нир Оз, чтобы привлечь внимание к своим близким, которые все еще находятся в плену ХАМАСа.
В заявлении штаба говорится: "Прошел 561 день, а крики 59 похищенных все еще остаются неуслышанными. Если мы не начнем действовать, то вынесем смертный приговор живым – и не сможем вернуть мертвых. Мы призываем тех, кто принимает решения достичь соглашения, которое освободит всех и немедленно".