На севере сектора Газы погиб военнослужащий ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб прапорщик Галеб Слиман аль Насасра, 35 лет, из Рахата, следопыт Северной бригады дивизии Газы.

В том же бою, в котором погиб аль-Насасра, тяжелое ранение получил еще один следопыт из Северной бригады дивизии Газы.

Кроме того, в бою на севере сектора Газы тяжелые ранения получили две военнослужащие, офицер и фельдшер 414-го батальона.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 847 военнослужащих ЦАХАЛа.