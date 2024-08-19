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Израиль

В ЦАХАЛе принято решение о призыве резервистов, ранее освобожденных от службы

время публикации: 19 августа 2024 г., 19:44 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 20:11
В ЦАХАЛе принято решение о призыве резервистов, ранее освобожденных от службы
Pierre Terdjman /Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по результатам оценки ситуации и в связи с масштабностью проводимой военной операции министр обороны отдал приказ призвать на службу резервистов, ранее получивших освобождение в связи с сокращением штата подразделений, и еще не достигших возраста освобождения от резервистской службы.

В сообщении армейской пресс-службы указывается, что в данный момент ЦАХАЛ выходит на связь с кандидатами на возвращение в строй, ранее проходившими службу в критически важных подразделениях.

Те, чей опыт и армейская специальность будут признаны релевантными, будут распределены в подразделения в соответствии с оперативными потребностями ЦАХАЛа, – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

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