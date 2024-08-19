Возле гостиницы, в которой остановился Блинкен, проходит митинг семей похищенных

Возле гостиницы "Кэмпински" на набережной Тель-Авива, в которой остановился государственный секретарь США Энтони Блинкен, проходит митинг, в котором принимают участие родственники похищенных израильтян.

Участники митинга требуют от Блинкена и администрации Байдена усилить давление на правительство Нетаниягу с тем, чтобы оно проявило большую гибкость на переговорах по условиям сделки, в рамках которой должны быть освобождены похищенные.

В понедельник, 19 августа, израильская делегация, участвовавшая в переговорах об условиях прекращения огня в Газе и освобождении заложников, вернулась из Каира, где проходил очередной раунд переговоров.

По информации телеканала "Аль-Арабия", израильской делегации не удалось достичь прогресса по вопросам контроля над КПП "Рафах" и Филадельфийским коридором.