x
19 августа 2024
|
последняя новость: 20:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 августа 2024
|
19 августа 2024
|
последняя новость: 20:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На юге сектора Газы погиб старший лейтенант Шахар Бен-Нун

время публикации: 19 августа 2024 г., 19:59 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 20:18
Шахар Бен-Нун, 21 год
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб старший лейтенант Шахар Бен-Нун, 21 год, из Петах-Тиквы, офицер разведроты бригады "Цанханим".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 332 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 693 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 августа 2024

318-й день войны в Израиле: атаки "Хизбаллы", погибли двое военнослужащих. Хронология событий