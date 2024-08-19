Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб старший лейтенант Шахар Бен-Нун, 21 год, из Петах-Тиквы, офицер разведроты бригады "Цанханим".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 332 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 693 военнослужащих ЦАХАЛа.