Взрыв в Тель-Авиве был сорвавшейся попыткой теракта

Полиция Израиля официально сообщает, что 18 августа благодаря случайному срабатыванию взрывного устройства в Тель-Авиве был предотвращен теракт, который мог унести десятки жизней.

Ранее полиция сообщала, что следствие рассматривает попытку теракта как основную версию.

Неизвестно, куда террорист планировал доставить бомбу. Непонятно и то, планировал ли он совершить теракт-самоубийство или оставить рюкзак со взрывным устройством в людном месте.

Неизвестно, куда террорист планировал доставить бомбу. Непонятно и то, планировал ли он совершить теракт-самоубийство или оставить рюкзак со взрывным устройством в людном месте.

Полиция и ШАБАК приняли решение повысить уровень готовности к чрезвычайным происшествиям по всему Гуш-Дану.

Напомним, вечером 18 августа на улице Лехи в южном Тель-Авиве прозвучал взрыв. В результате взрыва один человек (террорист) погиб и один получил ранения средней степени тяжести.

Начальник полиции Тель-Авива генерал-майор Перец Амар сообщил журналистам, что взрывное устройство находилось в рюкзаке погибшего мужчины.

Опубликованы кадры с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина в очках примерно 50 лет идет по улице с рюкзаком за спиной. В этом рюкзаке, как установлено следствием, было мощное взрывное устройство, которое в какой-то момент сдетонировало.