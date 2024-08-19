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Израиль

Источники: случайный взрыв предотвратил теракт в Тель-Авиве, жертвами могли стать десятки людей

время публикации: 19 августа 2024 г., 08:39 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 08:59
Источники: случайный взрыв предотвратил теракт в Тель-Авиве, жертвами могли стать десятки людей

Источники в правоохранительных органах говорят, что следствие пришло к выводу: вечером 18 августа благодаря случайному срабатыванию взрывного устройства в Тель-Авиве был предотвращен теракт, который мог унести десятки жизней.

В публикации на сайте "Мако" сказано, что бомбу, по всей видимости, нес палестинский араб.

О том, что основной версией следствия является попытка теракта, пишет и сайт Ynet.

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) пока не дают комментариев по поводу расследования.

Неизвестно, куда террорист планировал доставить бомбу. Непонятно и то, планировал ли он совершить теракт-самоубийство или оставить рюкзак со взрывным устройством в людном месте.

Последний теракт-самоубийство в Тель-Авиве был совершен 17 апреля 2006 года, в период праздника Песах. Тогда, несмотря на полную блокаду палестинских территорий, смертник смог проникнуть на территорию Израиля и взорваться в закусочной "Рош а-Ир", около старой центральной автобусной станции. В результате взрыва погибли девять человек, позже в больницах умерли еще двое пострадавших. Десятки людей получили ранения.

Но теракты с применением взрывных устройств совершались в Тель-Авиве и позже. 21 ноября 2012 года, в последний день операции в Газе "Облачный столп", бомба взорвалась в 142-м автобусе в Тель-Авиве. Более 20 человек были ранены.

Вечером 18 августа пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что, по данным предварительного расследования, причиной взрыва на улице Лехи в Тель-Авиве стала бомба.

В результате взрыва один человек погиб и один получил ранения средней степени тяжести. Личность погибшего мужчины примерно 50 лет пока не установлена. 33-летний мужчина, получивший осколочные ранения, был доставлен в больницу "Ихилов".

Начальник полиции Тель-Авива генерал-майор Перец Амар сообщил журналистам, что взрывное устройство находилось в рюкзаке погибшего мужчины. По его словам, вполне возможно, речь идет о происшествии на националистической почве, то есть о теракте.

Опубликованы кадры с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина в очках примерно 50 лет идет по улице с рюкзаком за спиной. В этом рюкзаке, как установлено следствием, было мощное взрывное устройство, которое в какой-то момент сдетонировало.

Израиль
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