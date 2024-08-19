В Гуш-Дане повышен уровень готовности сил безопасности

Полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) объявляют о решении повысить уровень готовности сил безопасности к чрезвычайным ситуациям по всему Гуш-Дану.

Это объявление было сделано после того, как полиция официально признала неудавшейся попыткой теракта взрыв бомбы в Тель-Авиве вечером 18 августа.

Напомним, вечером 18 августа на улице Лехи в южном Тель-Авиве прозвучал взрыв. В результате взрыва один человек (террорист) погиб и один получил ранения средней степени тяжести.

Начальник полиции Тель-Авива генерал-майор Перец Амар сообщил журналистам, что взрывное устройство находилось в рюкзаке погибшего мужчины.

Опубликованы кадры с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина в очках примерно 50 лет идет по улице с рюкзаком за спиной. В этом рюкзаке, как установлено следствием, было мощное взрывное устройство, которое в какой-то момент сдетонировало.