Задержаны еще двое подозреваемых в нападении на жительниц Рахата в поселке Гиват-Ронен

Полиция сообщает о задержании еще двух подозреваемых в нападении на жительниц Рахата в поселке Гиват-Ронен в Самарии. Задержанные подохреваются в нападении и поджоге на почве национальной вражды.

Подозреваемые переданы для допроса в ШАБАК. Суд сегодня рассмотрит просьбу полиции о продлении срока их задержания. Суд также рассмотрит прошение полиции о продлении срока задержания подозреваемого, задержанного 12 августа. Полиция сообщает, что расследование нападения продолжается.

Напомним, в пятницу, 9 августа, в поселке Гиват-Ронен было совершено нападение на автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находились жительницы бедуинского города Рахат. В сообщении полиции сказано, что автомобиль с жительницами Рахата заехал в Гиват-Ронен случайно: женщины направлялись в Шхем. В автомобиле находились четыре женщины и одна маленькая девочка.

Группа местных жителей забросала машину камнями, находившимся в автомобиле угрожали оружием, а потом машина была подожжена нападавшими. Две пассажирки машины были травмированы.