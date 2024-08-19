Блинкен: "Возможно, это последний шанс вернуть заложников"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Израиль, чтобы содействовать соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, встретился вечером 18 августа с израильским президентом Ицхаком Герцогом.

"Сейчас решающий момент – возможно, наш лучший и последний шанс вернуть домой заложников, добиться прекращения огня и встать на путь, ведущий к миру и безопасности", – заявил американский эмиссар.

Он также сообщил: президент США Джо Байден направил его в регион, чтобы добиться заключения соглашения. "Нужно это сделать, и нужно позаботиться, чтобы никто не сделал шагов, способных торпедировать договор", – сказал государственный секретарь.

Президент еврейского государства заявил, что израильтяне хотят как можно быстрее увидеть заложников дома. "Не существует более важной гуманитарной задачи", – заявил глава государства.