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Израиль

Рамалла обратилась к Израилю за разрешением для Махмуда Аббаса на посещение Газы

время публикации: 19 августа 2024 г., 18:49 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 18:49
Рамалла обратилась к Израилю за разрешением для Махмуда Аббаса на посещение Газы
AP Photo/Ali Unal

Палестинская администрация обратилась к Израилю за разрешением для Махмуда Аббаса и членов его правительства на визит в сектор Газы. Об этом написал в своем Х-блоге обозреватель изданий Axios и CNN Барак Равид.

Барак Равид утверждает, что эта информация была получена от официальных лиц в Израиле. Решение о выдаче разрешения будет принято главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу.

На прошлой неделе Махмуд Аббас в своем выступлении перед парламентом Турции сообщил о намерении посетить сектор Газы. "Я решил поехать в Газу с другими братьями из палестинского руководства. Я сделаю это. Даже если это будет стоить мне жизни", – заявил Аббас. И далее: "Газа принадлежит нам целиком. Мы не приемлем никакого решения конфликта, которое разделило бы наши территории. Без Газы не может быть палестинского государства".

Махмуд Аббас не посещал Газу с декабря 2006 года. В июне 2007 года власть в секторе путем военного переворота захватил ХАМАС, свергнувший администрацию ФАТХа.

Израиль
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