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Ближний Восток

Махмуд Аббас прибыл в Анкару и встретился с президентом Турции Эрдоганом

время публикации: 14 августа 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 21:36
Махмуд Аббас прибыл в Анкару и встретился с президентом Турции Эрдоганом
Presidential Press Service Pool via AP

В среду, 14 августа, после визита в Москву глава ПА Махмуд Аббас прибыл в Турцию. Издание Sabah пишет, что в аэропорту главу ПА встречали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, посол ПА в Анкаре Фаед Мустафа и другие официальные лица.

Агентство "Анадолу" сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Махмуда Аббаса в президентском комплексе. Их встреча проходила в закрытом для прессы режиме.

Ожидается, что в четверг, 15 августа, Аббас выступил в Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции.

Ближний Восток
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