Махмуд Аббас прибыл в Анкару и встретился с президентом Турции Эрдоганом
время публикации: 14 августа 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 21:36
В среду, 14 августа, после визита в Москву глава ПА Махмуд Аббас прибыл в Турцию. Издание Sabah пишет, что в аэропорту главу ПА встречали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, посол ПА в Анкаре Фаед Мустафа и другие официальные лица.
Агентство "Анадолу" сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Махмуда Аббаса в президентском комплексе. Их встреча проходила в закрытом для прессы режиме.
Ожидается, что в четверг, 15 августа, Аббас выступил в Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции.
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