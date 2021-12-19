На Хермоне выпало 20 сантиметров снега

В воскресенье, 19 декабря, горнолыжный курорт Хермон откроется для посетителей.

В настоящий момент на верхнем уровне зоны отдыха высота снега достигает 20 сантиметров, наблюдаются сильный туман и ветер. Температура воздуха -1,5 градусов.

Вход на территорию курорта будет бесплатным; на канатную дорогу и другие спортивные сооружения будут продаваться билеты, их можно приобрести в специальных автоматах на территории комплекса. Администрация напоминает, что посетителям курорта необходимо тепло одеваться.