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NEWSru.co.il :: В Израиле19 декабря 2021 г., 07:51

На Хермоне выпало 20 сантиметров снега

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На Хермоне выпало 20 сантиметров снега

В воскресенье, 19 декабря, горнолыжный курорт Хермон откроется для посетителей.

В настоящий момент на верхнем уровне зоны отдыха высота снега достигает 20 сантиметров, наблюдаются сильный туман и ветер. Температура воздуха -1,5 градусов.

Вход на территорию курорта будет бесплатным; на канатную дорогу и другие спортивные сооружения будут продаваться билеты, их можно приобрести в специальных автоматах на территории комплекса. Администрация напоминает, что посетителям курорта необходимо тепло одеваться.


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В воскресенье, 19 декабря, горнолыжный курорт Хермон откроется для посетителей

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