ЦАХАЛ: во время акции протеста поселенцев в Хомеше был совершен наезд на солдата

Разрешено к публикации: прошлой ночью на территории поселка Хомеш произошли столкновения между силами ЦАХАЛа, МАГАВа и поселенцами.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что под утро сотни жителей поселенцев собрались возле "форпоста" Хомеш для того, чтобы заново возвести на его территории дома.

Военные сообщают, что участники этой акции вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам служб безопасности, применяли физическую силу, оскорбляли солдат и пограничников, ломали и портили армейское имущество.

В сообщении пресс-службы говорится, что во время беспорядков был совершен наезд на военнослужащего. Он получил легкие травмы.