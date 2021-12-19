Иерусалим:
7 - 12°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле19 декабря 2021 г., 16:55

ЦАХАЛ: во время акции протеста поселенцев в Хомеше был совершен наезд на солдата

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦАХАЛ: во время акции протеста поселенцев в Хомеше был совершен наезд на солдата

Разрешено к публикации: прошлой ночью на территории поселка Хомеш произошли столкновения между силами ЦАХАЛа, МАГАВа и поселенцами.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что под утро сотни жителей поселенцев собрались возле "форпоста" Хомеш для того, чтобы заново возвести на его территории дома.

Военные сообщают, что участники этой акции вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам служб безопасности, применяли физическую силу, оскорбляли солдат и пограничников, ломали и портили армейское имущество.


В сообщении пресс-службы говорится, что во время беспорядков был совершен наезд на военнослужащего. Он получил легкие травмы.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 декабря 2021
Семья Иегуды Диментмана требует восстановить поселок Хомеш
// NEWSru.co.il // Пресса // 19 декабря 2021
ШАБАК арестовал ячейку из Хомеша. Обзор арабских СМИ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 декабря 2021
Задержаны подозреваемые в совершении теракта, в результате которого был убит Йегуда Диментман

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:35 Фонд ККЛ просит Израильтян воздержаться от выездов на природу до конца недели
17:13 В 20:00 Нафтали Беннет проведет пресс-конференцию, посвященную "омикрону"
16:55 ЦАХАЛ: во время акции протеста поселенцев в Хомеше был совершен наезд на солдата
16:44 В Кнессете введены ограничения, закрылся буфет и спортивный зал
16:21 Глава МВБ распорядился проверить жалобы участников акций протеста на полицию
15:40 Беннет распорядился приготовиться к переводу половины сотрудников правительственных ведомств на удаленную работу
15:39 На кладбище в Хевроне похоронен раввин Элиэзер Вальдман
15:34 В связи со штормом "Кармель" отменена учеба в Акко и Нагарии
15:14 Утверждено назначение Далит Штаубер на должность генерального директора минпроса
13:54 Насилие в Иудее и Самарии: в автомобили с евреями летят камни и бутылки
Загрузка...