ШАБАК арестовал ячейку из Хомеша. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan передает, что оккупанты сообщили о задержании ячейки, напавшей на поселенцев рядом с Хомешем и убившей одного из них. Согласно Общей службе безопасности, члены ячейки были арестованы в районе Дженина, сопротивления они не оказали. При аресте были найдены оружие, из которого был убит поселенец, и автомобиль, на котором они скрылись.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает о ракетном обстреле "зеленой зоны" Багдада – района, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства. Одна ракета была перехвачена, вторая взорвалась на территории "зеленой зоны". Согласно публикации, удар был нанесен ракетами "Фаджар-1" иранского производства, а целью было посольство США.

Сайт Arab News пишет, что хуситы обратились к международно признанной коалиции, контролирующей воздушное пространство Йемена, с просьбой выпустить их страны иранского посла в Сане Хасана Эрло. Дипломата считают де-факто правителем шиитской части Йемена. Возможными причинами эвакуации называют ранение или заболевание коронавирусом.

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает о турецко-африканском саммите, открывшемся в Стамбуле. В нем участвуют лидеры 16 государств Африки. Это уже третий подобный саммит, турецкие власти прилагают значительные усилия для развития отношений с континентом, в октябре 2020 года президент Реджеп Тайип Эрдоган совершил турне по Африке.