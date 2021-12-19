Прогноз погоды на 19 декабря: прохладно, местами дожди, шторм на побережье Средиземного моря

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 19 декабря, температура будет немного ниже среднесезонной. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря. Ожидаются дожди, преимущественно на севере и на побережье.

В Иерусалиме – 7-12 градусов, в Тель-Авиве – 13-17, в Хайфе – 12-15, в Эйлате – 10-20, в Беэр-Шеве – 7-17, в Мицпе-Рамоне – 4-11, на побережье Мертвого моря – 16-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-18, в Ариэле – 9-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-19, на Голанских высотах – 9-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 240-340 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 50 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 60 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В понедельник в Израиль придет зимний шторм "Кармель": температура понизится, будут идти дожди, сопровождаемые сильным ветром.