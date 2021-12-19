Опрос: "Тиква Хадаша" не проходит электоральный барьер

В воскресенье, 19 декабря, публикуются результаты нового опроса "Панелс политикс" по заказу издания "Маарив" и радиостанции 103FM.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то партией, занявший наибольшее количество мест в парламенте стал "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу (33 мандата), партия "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом, который должен занять место главы правительства по ротации в августе 2023 года - 19. "Кахоль Лаван" во главе с Бени Ганцем - 9.

ШАС и "Ционут Датит" - по 8 мандатов. Объединенный список, "Авода" и "Яадут а-Тора" - по 7 мандатов. "Ямина" и НДИ - 6. РААМ и МЕРЕЦ - по 5 мандатов.

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В "Ликуде" считают, что в случае ухода с поста главы партии Биньямина Нетаниягу наиболее высокий шанс по созданию правительства есть у Нира Барката. Согласно данному опросу "Ликуд" во главе с Баркатом получил бы сегодня на выборах 29 мандатов, тогда как "Ликуд" во главе с Исраэлем Кацем получил бы 22 мандата, а с Юлием Эдельштейном - 21 мандат.