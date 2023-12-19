ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двоих военнослужащих в Газе
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ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боев в секторе Газы.
Старшина резерва Даниэль Яаков Бен-Арош, 31 год, из Алона, боец 6551-го батальона 551-й бригады "Хицей а-Эш", погиб в бою на севере сектора Газы.
Капитан резерва Ротем Йосеф Леви, 24 года, из Оранита, замкомвзвода спецназа "Яалом", погиб в бою на севере сектора Газы.
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Кроме того, в бою на юге сектора Газы были тяжело ранены двое бойцов 13-го батальона бригады "Голани".
C 31 октября по 19 декабря в ходе наземной операции в Газе погиб 131 военнослужащий ЦАХАЛа.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Декабря 2023
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