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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двоих военнослужащих в Газе

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    Даниэль Яаков Бен-Арош и Ротем Йосеф Леви
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боев в секторе Газы.

    Старшина резерва Даниэль Яаков Бен-Арош, 31 год, из Алона, боец 6551-го батальона 551-й бригады "Хицей а-Эш", погиб в бою на севере сектора Газы.

    Капитан резерва Ротем Йосеф Леви, 24 года, из Оранита, замкомвзвода спецназа "Яалом", погиб в бою на севере сектора Газы.

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    Кроме того, в бою на юге сектора Газы были тяжело ранены двое бойцов 13-го батальона бригады "Голани".

    C 31 октября по 19 декабря в ходе наземной операции в Газе погиб 131 военнослужащий ЦАХАЛа.

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