74-й день войны в Израиле. Хронология событий

Вторник, 19 декабря, 74-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

24-30 ноября действовал режим прекращения огня, в течение которого удалось вернуть 105 заложников, которых удерживали террористы – среди освобожденных 81 израильтянин. (В общей сложности, на сегодняшний день ХАМАС отпустил 109 заложников, одна заложница была спасена ЦАХАЛом в ходе операции в Газе.) Подтверждена гибель некоторых заложников. Трое заложников, сбежавших от террористов, по ошибке были убиты израильскими военными. В настоящее время, по данным ЦАХАЛа, в секторе Газы террористы продолжают удерживать 129 заложников (в их числе 118 израильских граждан).

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Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

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В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

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На данный момент опознано более 1300 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана. Около 10300 человек были ранены или травмированы.

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Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – погибли 127 военнослужащих.

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Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-декабре 2023 года (обновляется)

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С начала войны из сектора Газы были запущены более 12000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Сотни ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

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ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы более 22000 целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары и по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

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Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о примерно 18800 убитых с начала войны и почти 51000 раненых.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

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С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС.

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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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В деревне Суриф, недалеко от Хеврона, происходят столкновения между местными жителями и силами ЦАХАЛа.

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ЦАХАЛ проводит обыски и задержания в деревне Акраба, расположенной к северу от Шхема.

Продолжается антитеррористическая операция в деревне Абад, к юго-западу от Дженина.

Израильская артиллерия обстреливает цели в центре Хан-Юниса.

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Последние обстрелы из Газы были зафиксированы в 13:10 18 декабря. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.