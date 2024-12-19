Война в Газе в ночь на 19.12.2024: удары по целям в секторе, источники сообщают о множестве убитых

В ночь на 19 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на всей территории Газы, преимущественно в северной части сектора. Источники в Газе сообщали о множестве убитых и раненых.

На севере сектора: источники в Газе сообщают о не менее семи убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Ан-Наджар в Джабалии; израильские военные обстреливали цели в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа; ВВС ЦАХАЛа атаковали не менее двух целей в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Аз-Зарад около поликлиники "Ад-Дарадж" в центре города Газа, есть убитые.

В центре сектора: источники в Газе сообщают об убитых и раненых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Даруиш в лагере Аль-Магази.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в районах Хузаа и Аль-Фахари, на востоке Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 19 декабря.