Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 19 декабря, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Сильный восточный ветер в горах. Вечером ожидаются дожди, возможно с грозами.

В Иерусалиме – 10-17 градусов, в Тель-Авиве – 12-21, в Хайфе – 14-21, в Эйлате – 14-24, в Беэр-Шеве – 9-22, в Мицпе-Рамоне – 10-20, на побережье Мертвого моря – 16-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-20, в Ариэле – 11-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-23, на Голанских высотах – 12-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 20-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В пятницу похолодает, дожди. В субботу температура повысится, переменная облачность. В воскресенье будет облачно, температура существенно не изменится.