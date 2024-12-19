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Израиль

ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам хуситов в Йемене

Пресс-служба ЦАХАЛа
Йемен
Хуситы
время публикации: 19 декабря 2024 г., 05:12 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 05:30
ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам хуситов в Йемене
AP Photo/Ariel Schalit

ЦАХАЛ заявляет, что в ответ на попытки ударов по Израилю, израильские ВВС и ВМС атаковали объекты террористического режима хуситов в Йемене. Операция была одобрена министром обороны Израиля Исраэлем Кацем.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, удары были нанесены по целям на западном побережье Йемена и в глубине страны.

Судя по имеющимся данным, в операции были задействованы десятки боевых самолетов и самолеты-дозаправщики. Были нанесены точные удары по целям примерно в 2000 км от территории Израиля.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с публичным заявлением. Он заявил: "Сегодня ЦАХАЛ атаковал ряд военных объектов хуситов в Йемене, включая порты и энергетическую инфраструктуру в Сане, которые хуситы использовали для своей военной деятельности. Израиль без колебаний предпримет действия, чтобы защитить себя и своих граждан от атак хуситов". Хагари также подчеркнул, что за атаками хуситов стоит Иран.

Израиль
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