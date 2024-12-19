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19 декабря 2024
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последняя новость: 02:37
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Израиль

Тревога и взрыв в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена

время публикации: 19 декабря 2024 г., 02:37 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 02:47

В 2:36-2:39 19 декабря в центре Израиля были слышны тревога "Цева адом" и взрыв.

Сирена была слышна в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Гиватаиме, Герцлии, Раанане, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Беэр-Яакове, Петах-Тикве, Бней-Браке, Кфар-Сабе, Ор Йегуде, во множестве других населенных пунктов центра страны.

Вскоре ЦАХАЛ объявил, что тревога была активирована в связи с очередным ракетным обстрелом из Йемена.

Предыдущий подобный обстрел был днем 16 декабря. Подобные атаки также были осуществлены йеменскими хуситами 15 сентября и 27 сентября 2024 года. Для обстрелов территории Израиля хуситы применяют баллистические ракеты "Фалястин-2".

Израиль
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