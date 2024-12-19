Предъявлены обвинения одному из тех, кто планировал убийство Лиора Гринберга

В четверг, 19 декабря, прокуратура предъявила обвинительное заключение еще одному задержанному по делу об убийстве 48-летнего Лиора Гринберга, который был застрелен в Холоне в апреле 2023 года. Это 51-летний Дорон Леви из Ор-Йегуды. О его аресте полиция заявляла 16 декабря (правда, было сказано, что он житель Рама-Гана).

Следствием было установлено, что Дорон Леви и Ави Хануни участвовали в планировании убийства, когда находились в Дубае (ОАЭ). Тогда и другие члены банды Хайя-Ксантини, совершившие это убийство, были в Дубае.

28 июля 2023 года,в окружной суд в Тель-Авиве было подано обвинительное заключение против Яира Хануни (33 года), Надима Абдуллы (31 год), Ахмада Фанджари (20 лет) и Уасима Абдуллы (25 лет) по делу об убийстве Лиора Гринберга. Обвиняемые ранее проживали в Яффо и Холоне.

Следствием было установлено, что 27 апреля 2023 года, после полуночи двое мужчин в масках подбежали к Лиору Гринбергу, стоявшему на улице, несколько раз выстрелили в него, после чего скрылись с места преступления на скутере. Следователи смогли проследить маршрут скутера в ночь происшествия и с помощью технических средств определили круг подозреваемых, затем в течение нескольких месяцев велось скрытое наблюдение, собирались дополнительные доказательства.

По версии следствия, причиной убийства стал конфликт между преступными группировками Хайя-Ксантини и Мосли. Среди задержанных как обвиняемые в совершении убийства, так и их руководители.

Лиор Гринберг был известен полиции по своей криминальной деятельности. Ранее он отбывал тюремные сроки за различные преступления. Помимо прочего, ему было предъявлено обвинение в причастности к убийству Бара Коэна в Бат-Яме в 2012 году, но в 2016 году он был оправдан.