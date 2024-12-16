Арестован еще один подозреваемый в убийстве Лиора Гринберга

Полиция сообщила об аресте еще одного подозреваемого в причастности к убийству 48-летнего Лиора Гринберга, который был застрелен в Холоне в апреле 2023 года.

Это житель Рамат-Гана, примерно 50 лет. Его имя пока не называется.

28 июля 2023 года,в окружной суд в Тель-Авиве было подано обвинительное заключение против Яира Хануны (33 года), Надима Абдуллы (31 год), Ахмада Фанджари (20 лет) и Уасима Абдуллы (25 лет) по делу об убийстве Лиора Гринберга. Обвиняемые ранее проживали в Яффо и Холоне.

Следствием было установлено, что 27 апреля 2023 года, после полуночи двое мужчин в масках подбежали к Лиору Гринбергу, стоявшему на улице, несколько раз выстрелили в него, после чего скрылись с места преступления на скутере. Следователи смогли проследить маршрут скутера в ночь происшествия и с помощью технических средств определили круг подозреваемых, затем в течение нескольких месяцев велось скрытое наблюдение, собирались дополнительные доказательства.

По версии следствия, причиной убийства стал конфликт между преступными группировками. Среди задержанных как обвиняемые в совершении убийства, так и их руководители.

Лиор Гринберг был известен полиции по своей криминальной деятельности. Ранее он отбывал тюремные сроки за различные преступления. Помимо прочего, ему было предъявлено обвинение в причастности к убийству Бара Коэна в Бат-Яме в 2012 году, но в 2016 году он был оправдан.

В марте 2024 года полиция сообщала о задержании в Тель-Авиве 30-летнего мужчины, жителя Холона, подозреваемого в причастности к убийству Лиора Гринберга.