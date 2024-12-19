Подано обвинение против 77-летней женщины, насмерть сбившей ребенка на пешеходном переходе

Государственная прокуратура представила в мировой суд по транспортным делам в Бат-Яме обвинительное заключение против 77-летней Дворы Файн из Кирьят-Оно, которая в августе этого года насмерть сбила на пешеходном переходе 11-летнюю Альму Гринберг. Файн обвиняется в халатности и небрежном вождении, приведшем к смерти человека. Прокуратура попросила суд аннулировать водительские права обвиняемой до завершения судебного разбирательства.

Трагедия произошла вечером 24 августа в Ганей-Тикве, когда Двора Файн вела машину. Подъехав к пешеходному переходу, по которому переходили дорогу Альма, ее тетя с детской коляской и еще один ребенок, Двора Файн продолжала непрерывное движение, не снижая скорости.

Пешеходы начали махать руками, пытаясь привлечь внимание водительницы и заставить ее остановиться, но безуспешно: Файн на полной скорости въехала на пешеходный переход и сбила 11-летнюю девочку.

Альма Гринберг была эвакуирована в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в критическом состоянии, но усилия врачей оказались напрасны, и вскоре по прибытии в больницу девочка умерла.

В обвинительном заключении указано, что ДТП и смерть девочки произошли по вине обвиняемой, которая вела автомобиль с грубой небрежностью, не предоставила преимущество в движении пешеходам и не позволила им безопасно перейти дорогу. Прокуратура попросила аннулировать водительские права Дворы Файн до завершения разбирательства.