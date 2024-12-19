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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 19.12.2024: операции в Шхеме и около Рамаллы

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 19 декабря 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 06:36
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 19.12.2024: операции в Шхеме и около Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 19 декабря действовали в Шхеме и в деревне Кафр-Кибия, к западу от Рамаллы.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 19 декабря.

Израиль
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