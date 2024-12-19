Левин vs судейские. Второй раунд. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

На этой неделе министр юстиции Израиля Ярив Левин оказался в центре возобновившегося противостояния между судебной системой и правящей коалицией. К новой стадии конфликта привел его отказ назначить нового главу Верховного суда в установленный срок, что ставит под угрозу не только юридическую реформу, но и стабильность правительства.

Между тем обсуждение закона о призыве вновь выходит на первый план и грозит расколом внутри коалиции.

На фоне этих событий премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает избегать активного вмешательства в кризис, сосредотачиваясь на внешнеполитической повестке. Его главными приоритетами остаются предотвращение ядерной угрозы со стороны Ирана и нормализация отношений с Саудовской Аравией. Однако эксперты отмечают, что параллельный судебный процесс над Нетаниягу по делу о коррупции подрывает его позиции как внутри коалиции, так и на международной арене.

Как юридические баталии и политические кризисы повлияют на будущее Израиля? Удастся ли правительству преодолеть раскол и сохранить власть? Смотрите в нашем новом видео.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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