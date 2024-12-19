Источники: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели на юге Газы, трое убитых
время публикации: 19 декабря 2024 г., 08:00 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 08:10
Источники в Газе сообщают, что утром 19 декабря БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в Аз-Захуре, на севере Рафаха, на юге сектора. Не менее трех убитых.
В общей сложности, по данным минздрава Газы (структура ХАМАСа), за последние сутки в секторе в результате действий ЦАХАЛа были убиты 46 человек. Сколько среди них было боевиков террористических организаций, неизвестно.
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