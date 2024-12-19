Минздрав ПА: в Шхеме была застрелена пожилая женщина
время публикации: 19 декабря 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 11:40
Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, в лагере Балата (в Шхеме) израильскими военными была застрелена пожилая женщина, ее тело доставлено в морг больницы "Рафидия".
Ранее источники в ПА сообщали, что в ходе столкновений с израильскими военными в Балате были ранены несколько местных жителей – в их числе молодой мужчина и мужчина примерно 65 лет.
В настоящее время боевые действия в Шхеме продолжаются.
Люди могли пострадать, как от действий израильских военных, так и в результате действий боевиков террористических группировок.
ЦАХАЛ данные сведения пока не комментирует.
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