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Израиль

Минздрав ПА: в Шхеме была застрелена пожилая женщина

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 19 декабря 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 11:40
Минздрав ПА: в Шхеме была застрелена пожилая женщина
Wikipedia.org. Фото: Ameen Rammal

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, в лагере Балата (в Шхеме) израильскими военными была застрелена пожилая женщина, ее тело доставлено в морг больницы "Рафидия".

Ранее источники в ПА сообщали, что в ходе столкновений с израильскими военными в Балате были ранены несколько местных жителей – в их числе молодой мужчина и мужчина примерно 65 лет.

В настоящее время боевые действия в Шхеме продолжаются.

Люди могли пострадать, как от действий израильских военных, так и в результате действий боевиков террористических группировок.

ЦАХАЛ данные сведения пока не комментирует.

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