Минздрав ПА: в Шхеме была застрелена пожилая женщина

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, в лагере Балата (в Шхеме) израильскими военными была застрелена пожилая женщина, ее тело доставлено в морг больницы "Рафидия".

Ранее источники в ПА сообщали, что в ходе столкновений с израильскими военными в Балате были ранены несколько местных жителей – в их числе молодой мужчина и мужчина примерно 65 лет.

В настоящее время боевые действия в Шхеме продолжаются.

Люди могли пострадать, как от действий израильских военных, так и в результате действий боевиков террористических группировок.

ЦАХАЛ данные сведения пока не комментирует.