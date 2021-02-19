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NEWSru.co.il :: В Израиле19 февраля 2021 г., 10:23

Экологическая катастрофа у берегов Израиля: минэкологии обратилось за помощью к волонтерам

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Экологическая катастрофа у берегов Израиля: минэкологии обратилось за помощью к волонтерам В районе кибуца Ницаним штормом на берег было выброшено тело десятиметрового детеныша кита

Шторм продолжает выбрасывать свежий мазут на пляжи на всем протяжении израильского средиземноморского побережья, от Рош а-Никра на севере до Ашкелона и Зиким на юге.

Над ликвидацией последствий выброса мазута работают сотрудники управления защиты природы и национальных парков, и муниципальные службы, отвечающие за чистоту пляжей, которым министерство экологии перевело дополнительные бюджеты.

Министерство экологии Израиля также обратилось с призывом к населению помочь в очистке побережья и в спасении пострадавших от мазута животных. Работу волонтеров координирует организация Ecoocean.

На текущий момент остается неизвестным источник загрязнения мазутом. Очевидно, что речь идет о судне, пострадавшем в ходе шторма недалеко от израильского побережья, однако точных данных нет.


Министр экологии Гила Гамлиэль заявила, что обратилась за помощью в поисках виновников экологической катастрофы к министерствам внутренней безопасности и обороны. В пятницу, 19 февраля, будет проведено экстренное совещание руководства министерства экологии и других структур для оценки ситуации.

Накануне на израильском побережье Средиземного моря были обнаружены десятки мертвых морских животных и черные масляные пятна. В районе кибуца Ницаним штормом на берег было выброшено тело десятиметрового детеныша кита.

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