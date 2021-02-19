Нетаниягу и СМИ, Саар и Беннет, Ганц и Лапид. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Биньямин Нетаниягу не любит израильскую прессу. Еще в далекие времена, когда молодой политик Нетаниягу был главой парламентской оппозиции в период правительства Ицхака Рабина, он пришел к однозначному и непререкаемому выводу: СМИ сделают все, чтобы не допустить его в канцелярию премьер-министра. С годами мало что изменилось в отношении Нетаниягу к журналистам (в немалой степени оправданном), но глава правительства научился использовать и это обстоятельство себе на пользу. Враждебность со стороны прессы стала важным фактором, позволяющим Нетаниягу консолидировать своих сторонников, а немногочисленные интервью, которые премьер-министр дает, превратились в поединки противоборствующих сторон. Именно поэтому интервью, которое на уходящей неделе Нетаниягу дал телеканалу "Кешет", стало событием скорее политическим, чем медийным. Это был поединок главы правительства с представителем оппозиции.

Нетаниягу пришел на это интервью отлично подготовленным. Верный своей тактике, которую он изучил еще в бытность послом Израиля ООН в 80-х годах прошлого века, глава правительства наметил несколько основных тезисов и повторял их в разных формах раз за разом без связи с вопросами Йонит Леви. "Мы первыми в мире решим проблему коронавируса", "Необходимо, чтобы люди старше 50 лет прививались и тогда победа обеспечена", "Выбор, стоящий перед израильтянами, это либо правый я, либо левый Лапид", – вновь и вновь произносил Нетаниягу. Логика двух первых тезисов очевидна. На третьем стоит остановиться подробнее.

Нет ничего, что доставляет Биньямину Нетаниягу большую радость, чем усиление в опросах партии "Еш Атид". Прежде всего, это означает, что Яир Лапид "собирает" мандаты других партий блока "только не Биби". К Лапиду уходят голоса избирателей "Кахоль Лаван", в меньшей степени – "Тиква Хадаша" и "Ямина". Такая динамика вполне устраивает "Ликуд". Даже если представить себе маловероятный сценарий, что "Еш Атид" сравняется по числу мандатов с "Ликудом", это не приблизит Лапида к канцелярии премьер-министра, так как варианты формирования коалиции остаются прежними и весьма ограниченными.

Несмотря на сокращение разрыва в той части опросов, где респондентов спрашивают о соответствии кандидатов должности премьер-министра, Нетаниягу остается самым популярным кандидатом на пост премьер-министра. Лапид далеко позади, и поэтому лидер "Ликуда" заинтересован в том, чтобы избиратели воспринимали нынешнюю предвыборную кампанию как прямое противостояние Нетаниягу и Лапида.

Остальные борцы за лидерство проводят время в борьбе друг с другом. На этой неделе конфликт между "Тиква Хадаша" и "Ямина" достиг своего апогея, когда, судя по публикации в "Исраэль а-Йом", ЦИК пришел к выводу, что именно Гидеон Саар и "Тиква Хадаша" стоят за резкой негативной кампанией в отношении лидера "Ямины" Нафтали Беннета. После того, как выводы ЦИК были опубликованы, Саар предложил Беннету "пакт о ненападении", согласившись "ограничиться" атаками на Нетаниягу. Учитывая, что электорат "Ямины" и "Тиква Хадаша" во многом идентичен, этому пакту сложно пророчить долгое будущее. Партии Саара и Беннета не только опираются на схожий электорат, но и ведут борьбу за изменение тенденции предвыборных опросов. По одному из последних, Беннет набирает лишь 10 мандатов, времена когда "Ямине" сулили больше 20 мандатов, ушли в прошлое.

В то же время на этой неделе у "Кахоль Лаван" появилась некая почва для оптимизма. Группа старейших активистов партии "Авода" заявила, что не сможет голосовать за партию на этих выборах из-за присутствия в списке Ибтисам Марааны, находящейся на седьмом месте в списке. Мараана публиковала записи в социальных сетях, из которых следовало, что она не стоит во время траурной сирены в память о павших солдатах, считает Газу "современным гетто" и тому подобное. На этой неделе Центризбирком принял решение не допускать Мараану до выборов. Речь однако идет о символическом решении, так как окончательный вердикт придется выносить Верховному суду, а там, как правило, воздерживаются от утверждения запретов на участие в выборах партий левого лагеря. Если протест ветеранов партии "Авода", заявивших, что будут на сей раз голосовать за "Кахоль Лаван", продолжит набирать силу, это может дать Ганцу серьезный импульс. Парадоксально, но раскол в партии "Авода" может в итоге усилить левоцентристский лагерь.

Запретив Ибтисам Мараане участвовать в выборах, ЦИК не сумел принять аналогичное решение по поводу Объединенного списка и партии РААМ. Причина этого проста: "Ликуд" принял решение не направлять своих представителей на это голосование. Почему? Зависит от того, кому вы задаете этот вопрос. Глава коалиции Мики Зоар объяснил это нежеланием давать повод активистам арабских партий вновь жаловаться на дискриминацию. В то же время, можно предположить, что причина в ином.

Биньямин Нетаниягу продолжает попытки примирения с арабским сектором. Действительно ли он планирует получить большое число голосов арабских избирателей или эти заявления – пробный шар? Очевидно лишь, что, поддерживая контакты с РААМ, Нетаниягу уже привел к расколу Объединенного списка. Тенденция ослабления списка во главе с Айманом Удэ продолжается. Несмотря на тот факт, что по абсолютному большинству опросов, Мансур Аббас не проходит в Кнессет, тенденции, которые фиксируют в окружении Уды, более чем тревожные. "Трюк Нетаниягу принес гораздо более сочные плоды, чем можно было ожидать", – заявил анонимный источник. По его словам, у Мансура Аббаса неплохие шансы пройти в Кнессет, разумеется за счет Объединенного списка. Это со своей стороны создает "win win" ситуацию для Нетаниягу. Если Аббас не проходит, десятки , а то и сотни тысяч голосов арабских избирателей просто пропадают. Если же он проходит, можно надеяться на его хотя бы молчаливую поддержку, хотя бы неучастие в голосовании, когда нужно будет приводить к присяге узкое правое правительство. В "Ликуде" заявляют, что намерены получить голоса арабских избирателей и не пользоваться "услугами" партии РААМ, однако в решающий момент послевыборный расклад может потребовать принятия нестандартных решений. В "Ликуде" пытаются одновременно дистанцироваться и от Итамара Бен Гвира, и от Мансура Аббаса, и от Аймана Уды. 24 марта кто-то из этих, мягко говоря, неоднозначных фигур понадобится Нетаниягу для формирования коалиции.

На "фронте" борьбы с "засильем ультраортодоксов" без перемен. У НДИ по опросам – 7-8 мандатов. У ШАС и "Яадут а-Тора" в совокупности – 15. И тех, и других такой расклад устраивает. Хотя Авигдор Либерман и продолжает говорить о "двузначном числе мандатов" как о цели своей партии на этих выборах.