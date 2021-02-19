Правительство одобрило второй этап послаблений в режиме карантина. Этот этап начнется в воскресенье, 21 февраля.

Как уже сообщалось, в этот день откроются не только уличные магазины, но и торговые центры. Они откроются для всех, и будут работать в соответствии с "фиолетовым стандартом", ограничивающим количество людей в закрытом помещении и на свежем воздухе, а также предусматривающим соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Возобновят работу музеи и библиотеки, для их посещения не нужен "зеленый паспорт".

Изменятся ограничения на собрания: до 20 человек на открытом пространстве и до 10 человек в помещении.

Для тех, кто сделал две прививки или переболел коронавирусом и имеет документ, подтверждающий это, с понедельника, 21 февраля, откроются спортивные и тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов), учреждения культуры и культурные мероприятия.

По данным редакции NEWSru.co.il, откроются далеко не все тренажерные залы и фитнес-клубы, многие остаются закрытыми до периода, когда в помещениях разрешат собираться группам более 20 человек.

Курорты Мертвого моря (Эйн-Бокек и Хамей Зоар) вновь будут объявлены "островом туризма", для отдыха там также потребуется "зеленый паспорт".

В случае семейных походов с детьми в учреждения, работающие в соответствии с "зеленым стандартом", детям потребуется справка об отрицательном тесте на коронавирус.

Возобновятся очные занятия для учащихся 5 и 6 классов, а также 11 и 12 классов в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах, а также в "оранжевых" поселках, в которых прививку сделали 70% взрослого населения.

Во время праздника Пурим синагоги смогут выбрать будут ли они работать в соответствии с "зеленым стандартом", согласовав списки с местными органами власти, или впускать всех, но при этом соблюдать все ограничения на количество людей в помещении.

КОРОНАВИРУС В ИЗРАИЛЕ. СТАТИСТИКА

В пятницу, 19 февраля, вечером, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 744513 заразившихся (+1761 за период с полуночи).

При этом в настоящий момент заражены 45257 человек (-3171 за период с полуночи).

693503 (+4928 за период с полуночи) выздоровели после коронавируса.

5526 (+5 за период с полуночи) заболевших COVID-19 умерли.

1330 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 872 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 357 из них в критическом состоянии, 296 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 49886 тестов. В 6,2% случаях выявлялся коронавирус.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время около 0,8.

Почти 80% зараженных моложе 50 лет; более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 32 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные" и 75 – как "оранжевые". Среди "зеленых" из относительно крупных городов Рамат а-Шарон, Раанана, Модиин, Од а-Шарон и Кармиэль. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 40% израильтян.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 19 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 4225662 человек (около 69 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 2852412 человек (около 79 тыс. за последние сутки). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Полностью вакцинированы около 31% населения страны и около 43% взрослого населения (старше 16 лет).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 93% граждан, вакцинированы двумя дозами 84%, в категории 80-89 – 90%/83%, 70-79 – 97%/91%, 60-69% – 82%/73%, 50-59 – 77%/61%, 40-49 – 69%/47%, 30-39 – 58%/25%, 20-29 – 50%/20%, моложе 20 (но не младше 16) – 14%/6%.

Израиль является мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. В ТОП-10 по темпам вакцинации: Израиль, Чили, ОАЭ, Сербия, Великобритания, Марокко, США, Турция, Бахрейн, Словакия.