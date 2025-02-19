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Израиль

Внимание, розыск: пропал 79-летний Борис Сомин из Бней-Брака

Полиция
Розыск
время публикации: 19 февраля 2025 г., 17:07 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 17:07
Внимание, розыск: пропал 79-летний Борис Сомин из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 79-летнего Бориса Сомина из Бней-Брака. Около недели назад он покинул дом престарелых и не отвечает на телефонные звонки. Известно, что 19 февраля он заходил в больницу "Ихилов".

Приметы разыскиваемого: рост 1.60, полный, седые волосы. Обычно носит куртку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-7697443.

Израиль
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