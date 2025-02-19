Внимание, розыск: пропал 79-летний Борис Сомин из Бней-Брака

Полиция Израиля просит помощи в розыске 79-летнего Бориса Сомина из Бней-Брака. Около недели назад он покинул дом престарелых и не отвечает на телефонные звонки. Известно, что 19 февраля он заходил в больницу "Ихилов".

Приметы разыскиваемого: рост 1.60, полный, седые волосы. Обычно носит куртку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-7697443.