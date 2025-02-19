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Израиль

Кац предлагает эмигрировать из Газы. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Газа
Война "Железные мечи"
Заложники
время публикации: 19 февраля 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 16:49
Габи Вольфсон
Кац предлагает эмигрировать из Газы. Видеокомментарий Габи Вольфсона
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

В этом выпуске: создание управления добровольной эмиграции из Газы, обсуждение второго этапа сделки с ХАМАСом и политические маневры внутри израильского правительства.

Министр обороны Исраэль Кац объявил о создании управления, которое должно заняться переселением жителей сектора Газа в другие страны. Этот шаг выглядит как часть масштабного плана Дональда Трампа, но на деле может оказаться лишь политической игрой. Реализация самого плана Трампа пока кажется далекой перспективой, однако его обсуждение уже используется в израильской политике.

Параллельно Биньямин Нетаниягу пытается продвинуть переговоры по второму этапу сделки с ХАМАСом, несмотря на сопротивление правого крыла своей коалиции. По данным опросов, большинство израильтян предпочитают освобождение заложников продолжению военной операции, и этот фактор также влияет на решения властей.

Как эти процессы связаны между собой, какую роль играет фактор времени, и какие сценарии возможны в ближайшие недели – все подробности в нашем новом выпуске.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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