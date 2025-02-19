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Израиль

К югу от Хайфы столкнулись два грузовика, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 19 февраля 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 07:05
К югу от Хайфы столкнулись два грузовика, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Chaim Goldberg/Flash90

Утром 19 февраля на 2-й трассе к югу от Хайфы столкнулись два грузовика. В результате аварии пострадали два человека.

По данным службы "Маген Давид Адом", мужчина 24 лет получил тяжелые травмы, мужчина примерно 30 лет – травмы средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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