К югу от Хайфы столкнулись два грузовика, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Утром 19 февраля на 2-й трассе к югу от Хайфы столкнулись два грузовика. В результате аварии пострадали два человека.

По данным службы "Маген Давид Адом", мужчина 24 лет получил тяжелые травмы, мужчина примерно 30 лет – травмы средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.