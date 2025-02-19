К югу от Хайфы столкнулись два грузовика, один из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 19 февраля 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 07:05
Утром 19 февраля на 2-й трассе к югу от Хайфы столкнулись два грузовика. В результате аварии пострадали два человека.
По данным службы "Маген Давид Адом", мужчина 24 лет получил тяжелые травмы, мужчина примерно 30 лет – травмы средней тяжести.
Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.