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Израиль

В Ришон ле-Ционе тяжело травмирован мужчина, ехавший на велосипеде

время публикации: 19 февраля 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 06:57
В Ришон ле-Ционе тяжело травмирован мужчина, ехавший на велосипеде
Пресс-служба МАДА

Утром 19 февраля в Ришон ле-Ционе на улице Катриэль Рапопорт был тяжело травмирован мужчина примерно 30 лет, ехавший на велосипеде.

Пострадавший, который получил серьезную травму головы, доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

По данным службы "Маген Давид Адом", пострадал иностранец (по всей видимости, иностранный рабочий).

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