В Ришон ле-Ционе тяжело травмирован мужчина, ехавший на велосипеде

Утром 19 февраля в Ришон ле-Ционе на улице Катриэль Рапопорт был тяжело травмирован мужчина примерно 30 лет, ехавший на велосипеде.

Пострадавший, который получил серьезную травму головы, доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

По данным службы "Маген Давид Адом", пострадал иностранец (по всей видимости, иностранный рабочий).