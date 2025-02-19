В Ришон ле-Ционе тяжело травмирован мужчина, ехавший на велосипеде
время публикации: 19 февраля 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 06:57
Утром 19 февраля в Ришон ле-Ционе на улице Катриэль Рапопорт был тяжело травмирован мужчина примерно 30 лет, ехавший на велосипеде.
Пострадавший, который получил серьезную травму головы, доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.
По данным службы "Маген Давид Адом", пострадал иностранец (по всей видимости, иностранный рабочий).