Подозреваемый в сексуальных преступлениях задержан после приставаний к девочке-инвалиду

Полиция сообщает о задержании жителя Бейт-Шемеша примерно 30 лет по подозрению в непристойных действиях отношении 10-летней девочки-инвалида в супермаркете.

В сообщении отмечается, что жертвой стала девочка в инвалидной коляске, которую мама оставила одну около кассы. В это время к девочке подошел работник этого супермаркета, который совершил непристойное действие.

Подчеркивается, что задержанный находился под надзором как подозреваемый в совершении сексуальных преступлений и недавно суде состоялось слушание относительно условий надзора и ограничений в отношении него.

Суд продлил срок содержания задержанного под стражей до 20 февраля.