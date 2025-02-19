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Израиль

Подозреваемый в сексуальных преступлениях задержан после приставаний к девочке-инвалиду

Полиция
Сексуальное насилие
время публикации: 19 февраля 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 12:47
Подозреваемый в сексуальных преступлениях задержан после приставаний к девочке-инвалиду
Flash90

Полиция сообщает о задержании жителя Бейт-Шемеша примерно 30 лет по подозрению в непристойных действиях отношении 10-летней девочки-инвалида в супермаркете.

В сообщении отмечается, что жертвой стала девочка в инвалидной коляске, которую мама оставила одну около кассы. В это время к девочке подошел работник этого супермаркета, который совершил непристойное действие.

Подчеркивается, что задержанный находился под надзором как подозреваемый в совершении сексуальных преступлений и недавно суде состоялось слушание относительно условий надзора и ограничений в отношении него.

Суд продлил срок содержания задержанного под стражей до 20 февраля.

Израиль
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