Источник в Иерусалиме: "Возвращение заложников – результат смены состава переговорной группы"

Высокопоставленный источник в политических кругах в Иерусалиме подверг резкой критике бывших участников рабочей группы на переговорах с ХАМАСом.

"Соглашение о единоразовом соглашении по освобождению шести заложников и возвращению тел четырех израильтян стало возможным благодаря решению премьер-министра сменить рабочую группу на переговорах. Новый состав рабочей группы изменил тактику переговоров. Мы не только отдаем, но мы и получаем. Новый состав также отказался от возмутительного правила проводить закулисные анонимные и тенденциозные брифинги для СМИ с нападками на премьер-министра и политическое руководство страны. Такие брифинги подталкивали ХАМАС к тому, чтобы ужесточать позиции и выдвигать новые требования", – говорится в заявлении.

Глава оппозиции Яир Лапид прокомментировал эти слова источника: "Заявление, опубликованное канцелярией премьер-министра, вызывает опасения по поводу стабильности его суждений.

Это трусливое и абсолютно ложное заявление. Нетаниягу продолжает обвинять других в своих провалах и продолжает издеваться над семьями заложников ради политической выгоды. Каждый, кто работает у него, должен знать, что рано или поздно будет публично принесен в жертву ради кратковременного пиара. Речь идет о жизнях людей, а он ищет признание. Пусть перестанет прятаться за анонимными брифингами и займется тем, чтобы вернуть всех заложников домой".